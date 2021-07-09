Galatasaray bir transferi daha resmen duyurdu

Galatasaray, Keciörengücü'nden 21 yaşındaki kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama;

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Barış Alper Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

2000 yılında Rize’de dünyaya gelen Barış Alper Yılmaz, futbola 2011 yılında doğduğu şehrin takımlarından Rize Özel İdare Spor'da başladı. 2017 yılına kadar burada forma giyen Yılmaz, 2017-2018 sezonunda Ankara Demirspor transfer olarak profesyonel kariyerine başlangıç yaptı.

Ankara Demirspor'da geçirdiği 3 sezonda 43 resmi maça çıkan genç oyuncu, 2020/2021 sezonunun başında ise Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu. Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de 34 maça çıkan Yılmaz, 8 gol atıp 5 de asist yaptı.



Profesyonel kulüp kariyerinde çıktığı 79 maçta 9 gol ve 5 asistle skora katkı sağlayan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, Türkiye U21 formasını ise 3 kez giydi. Yılmaz, Hırvatistan ile oynanan karşılaşmada Ay-Yıldızlı formayla ilk golünü kaydetti.

Barış Alper Yılmaz’a kulübümüze hoş geldin diyor, Galatasaray forması altında kendisine başarılı bir kariyer diliyoruz.

BARIŞ ALPER: 'HER FUTBOLCUNUN HAYALİDİR'

Resmi imzanın ardından kulüp televizyonuna konuşan Barış Alper Yılmaz, "Öncelikle çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Buraya beni layık gören başka Fatih Terim hocama, başkanım Burak Elmas'a, kulüp yöneticilerine ve herkese teşekkür ederim. Galatasaray her futbolcunun hayalidir. Ben de bu hayali gerçekleştireceğim için çok mutluyum. Bu şanlı formayı giymek için sabırsızlanıyorum. Gerçekten çok büyük bir camia, farkındayım. İnşallah hayırlısı olur benim için." ifadelerini kullandı.