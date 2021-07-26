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Galatasaray bir transferi resmen açıkladı

Galatasaray bir transferi resmen açıkladı

Galatasaray, Stade Rennais FC takımında forma giyen Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, 20 yaşındaki genç sağ bek Sacha Boey ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Fransız sağ bek kulüp televizyonu GS TV'ye yaptığı açıklamada, "Galatasaray taraftarının gurur duyması için elimden gelen her şeyi yapacağım" ifadelerini kullandı.

2025 SEZONUNA KADAR GALATASARAY FORMASI GİYECEK
Galatasaray, Sacha Boey ile 2024-2025 sezonu sonuna dek geçerli sözleşme imzalandığını açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüp, KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Sacha Boey'in transferi konusunda kulübü Stade Rennais FC ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 4 yıllığına anlaşmaya varılmıştır" ifadelerini kullandı.

Etiketler Galatasaray transfer galatasaray
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