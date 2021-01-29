Galatasaray, DeAndre Yedlinaray transferini bitirdi

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Yedlin ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray, oyuncunun devre arasında takıma katılması için İngiliz ekibini de ikna etti.
27 yaşındaki futbolcunun yakın zamanda İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
NTVSpor
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