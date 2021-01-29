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  4. 29 Ocak 2021 17:38

Galatasaray, DeAndre Yedlinaray transferini bitirdi

Sarı Kırmızılılar, Newcastle United ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Amerikalı sağ bek DeAndre Yedlin'i kadrosuna kattı.

Galatasaray, DeAndre Yedlinaray transferini bitirdi
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Yedlin ile her konuda anlaşma sağlayan Galatasaray, oyuncunun devre arasında takıma katılması için İngiliz ekibini de ikna etti.

27 yaşındaki futbolcunun yakın zamanda İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

NTVSpor

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