Galatasaray derken Trabzonspor araya girdi: O transfer için ortalık karıştı
Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Icardi için gece yarısı flaş bir iddia ortaya atıldı.
Trabzonspor taraftarı, gece yarısı Fransız basınında çıkan bu haberlere ayaklandı. Belotti ve Icardi ile ilgilenen sarı-kırmızılılarda Icardi transferi bitme noktasına gelmişti. Bir dönem dünyanın en iyi forvetleri arasında gösterilen Arjantinli yıldız oyuncuyla hem Galatasaray'ın hem de Trabzonspor'un ilgilenmesi ortalığı karıştırdı.
WANDA NARA ANLAŞMAYI KABUL ETTİ
Paris Saint-Germain ve Icardi'nin menajeri Wanda Nara ile görüşmelerini sürdüren Galatasaray, transferde büyük aşama kaydetmişti. Trabzonspor'un da bu transferde araya girmesiyle büyük bir şok yaşandı.
TRABZONSPOR ŞARTLARINI SORDU
Fransa'nın en ünlü gazetesi L'Équipe, Galatasaray'ın yakın temasta olduğu Arjantinli golcü için Trabzonspor'un da nabız yokladığını yazdı. Galatasaray'ın bitirmek istediği bu transfer şimdilik zora girdi...
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