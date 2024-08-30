Galatasaray Derrick Köhn transferini duyurdu

Galatasaray, sol bek oyuncusu Derrick Köhn'ün Werder Bremen'e kiralandığını TFF'ye bildirdi.

Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da kamp kadrosu belli olurken, kadroya dahil edilmeyen Derrick Köhn'ün Werder Bremen'e kiralandığı duyuruldu.

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na yaptığı bildirimde 25 yaşındaki futbolcunun Alman temsilcisine kiralandığı belirtildi. Galatasaray'ın kamp kadrosunda takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Wilfried Zaha ve eşi İngiltere’de doğum yaptığı için izin verilen Gabriel Sara, kamp kadrosunda yer almadı.



Öte yandan Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victoe Nelsson, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı."