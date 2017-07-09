Galatasaray Diosgyor’u 2-0 mağlup etti

Dolu dizgin yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Slovakya kampında Macar temsilcisi Diosgyor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar sahadan iki penaltı golüyle 2-0 galip ayrılmayı başardı.

İlk golü 34’te yeni transfer Younes Belhanda kaydederken ikinci gol 58’de Eren Derdiyok’tan geldi. Galatasaray’da yeni transferler Maicon ve Belhanda karşılaşmaya ilk 11’de başlarken Bafetimbi Gomis oyuna 65’te Eren’in yerine dahil oldu.

Belhanda ve Eren korkuttu

Müsabakaya 10 numaralı formayla çıkan Belhanda, Sneijder’in formasını devralırken etkili bir ilk yarı geçirdi. 34’te penaltı noktasından hata yapmayan Faslı, 42’de sakatlanarak yerini Yasin Öztekin’e bırakmak zorunda kaldı. Belhanda’nın sakatlığının darbeye bağlı olduğu açıklandı.

Eren Derdiyok da sakatlanarak oyunu terk etti. Golcü oyuncu 65’te sakatlanarak yerini Gomis’e bıraktı. Kulüp doktoru Yener İnce, Eren’in dizinin döndüğünü ve MR’dan sonra durumunun belli olacağını ifade etti.