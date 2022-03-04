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  4. Galatasaray duyurdu: Galatasaray Adası yeniden sarı-kırmızılı kulübe verildi

Galatasaray duyurdu: Galatasaray Adası yeniden sarı-kırmızılı kulübe verildi

Galatasaray duyurdu: Galatasaray Adası yeniden sarı-kırmızılı kulübe verildi

Galatasaray Kulübü, Yargıtay'ın kararı sonucunda Galatasaray Adası'nın hukuki olarak alındığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Adası’nın yeniden üyelerimizin hizmetine açılması için gerekli çalışmalar en kısa zamanda başlatılacaktır. Uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda elde edilen bu hukuk zaferinin camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi. 

Etiketler Galatasaray galatasaray kulüp duyuru
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