Galatasaray Efe Akman ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, akademi futbolcularından Efe Akman ile 5 yılık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray kadro yapılanması kapsamında iç transferde önemli bir adım attı. Cimbom, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Akman ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, “Akademi futbolcumuz Efe Akman ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

EFE AKMAN'IN PERFORMANSI

Transfermarkt’a göre piyasa değeri 500 bin euro olarak gösterilen Efe Akman, geçen sezon 22 maçta forma giyerken 5 asist yaptı.