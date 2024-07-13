  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray Efe Akman ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray Efe Akman ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray Efe Akman ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
Güncelleme:

Galatasaray, akademi futbolcularından Efe Akman ile 5 yılık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray kadro yapılanması kapsamında iç transferde önemli bir adım attı. Cimbom, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Akman ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada, “Akademi futbolcumuz Efe Akman ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel sözleşme imzalanmıştır” ifadelerine yer verildi.

 EFE AKMAN'IN PERFORMANSI

Transfermarkt’a göre piyasa değeri 500 bin euro olarak gösterilen Efe Akman, geçen sezon 22 maçta forma giyerken 5 asist yaptı.

Etiketler Galatasaray transfer adım
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etmişti: Ece Ronay'a hapis cezası Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etmişti: Ece Ronay'a hapis cezası Damat 80, gelin 23 yaşında... Aşk dolu fotoğraflar olay oldu Damat 80, gelin 23 yaşında... Aşk dolu fotoğraflar olay oldu Masterchef'in ilk ismi o oldu: Çift tadım yapsa da kazandı Masterchef'in ilk ismi o oldu: Çift tadım yapsa da kazandı İmaj değiştiren Pınar Deniz'in ''tatil kafası'' olay oldu İmaj değiştiren Pınar Deniz'in ''tatil kafası'' olay oldu Bakan Şimşek duyurdu: Maliye onları radarına aldı! Bakan Şimşek duyurdu: Maliye onları radarına aldı! Her gün E-5'te kilometrelerce yürüyen gencin hikayesi yürekleri burktu Her gün E-5'te kilometrelerce yürüyen gencin hikayesi yürekleri burktu DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Yeni varyant hızla yayılıyor DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması: Yeni varyant hızla yayılıyor Meclis'te dengeleri değiştirecek iddia: ''7 milletvekili AK Parti'ye katılacak'' Meclis'te dengeleri değiştirecek iddia: ''7 milletvekili AK Parti'ye katılacak'' Konut kredilerinde faiz oranları değişti: İşte banka bana 2 milyon TL'nin örnek faizleri Konut kredilerinde faiz oranları değişti: İşte banka bana 2 milyon TL'nin örnek faizleri Kabinede 2 bakan daha değişebilir: ''Başka hiçbir bakan için bunları işitmedim'' Kabinede 2 bakan daha değişebilir: ''Başka hiçbir bakan için bunları işitmedim''
İzmir için kabus senaryosu: ''Deniz şehri yutacak'' İzmir için kabus senaryosu: ''Deniz şehri yutacak'' Kırmızı bültenli baronların nasıl Türk vatandaşı oldukları ortaya çıktı Kırmızı bültenli baronların nasıl Türk vatandaşı oldukları ortaya çıktı