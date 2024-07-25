Galatasaray, Elias Jelert transferini resmen açıkladı
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Süper Lig ekibi Galatasaray, 21 yaşındaki Danimarkalı oyuncu Elias Jelert'i renklerine bağladığını açıkladı.
Galatasaray, Kopenhag'dan transfer edilen sağ bek Elias Jelert'in maliyetini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
"Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen ve kulübü F.C. København ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3 sezona yayılmış 6 eşit taksitte 9.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 5 sezon için sözleşme imzalanmıştır.
Buna göre futbolcumuza 2024-2025 sezonu için net 900.000 EUR, 2025-2026 sezonu için net 1.000.000 EUR, 2026-2027 sezonu için net 1.100.000 EUR, 2027-2028 sezonu için net 1.200.000 EUR ve 2028-2029 sezonu için net 1.350.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."
Elias Jelert, geçen sezon 45 maçta formasını giydiği Kopenhag'da 1 asist kaydetmişti.
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