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  4. 06 Ağustos 2019 22:01

Galatasaray Erencan Yardımcı ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı

Galatasaray, Erencan Yardımcı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 17 yaşındaki futbolcu Sarı-Kırmızılı takımın Avusturya kamp kadrosunda yer almış ve performansı ile dikkat çekmişti.

Galatasaray Erencan Yardımcı ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi gerçekleşen Avusturya kampının dikkat çeken isimlerinden olan Erencan Yardımcı, performansının karşılığını aldı. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda, 17 yaşındaki genç isimle profesyonel sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı takımın kampındaki başarılı performansını hazırlık maçlarında da gösteren Erencan Yardımcı, Fatih Terim'in gözüne girdikten sonra, profesyonel sözleşmeyi kaptı. Galatasaray'dan Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan bildirimde, Erencan Yardımcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yeni sezon öncesinde Fatih Terim'in önem verdiği genç isimlerden biri olan Erencan Yardımcı'nın bu sezon kadroda yer alması bekleniyor.

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