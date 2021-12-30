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Galatasaray eski Fenerbahçeli Jailson'a talip

Galatasaray eski Fenerbahçeli Jailson'a talip

Devre arasında yapılacak transferlerle ligde iyi bir konuma gelmek isteyen Galatasaray sürpriz bir transfere imza atabilir. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı Jailson'un Galatasaray'a transfer olabileceği yazıldı.

Galatasaray'da gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi. İki sezon Fenerbahçe'de forma giyen ve taraftarların çok sevdiği Jailson, Galatasaray'ın gündemine geldi.

BONSERVİSİ YOK
Galatasaray'da tüm teknik heyet devre arasında yapılacak takviyelere odaklandı. Fatih Terim'in ısrarla istediği 6 numara transferi için birçok aday önerildi. Brezilya basınında yer alan habere göre Sarı-Kırmızılılar'ın Jailson'u ilk adaylar arasına aldığını ileri sürdü. İki sezon Fenerbahçe forması giyen ve Çin ekibi Dalian Pro'ya transfer olan Jailson, kulübünün mali sıkıntısı nedeniyle takımdan ayrıldı. Bonservisi bulunmayan orta saha oyuncusu devre arasında Galatasaray'a imza atabilir.

Etiketler Galatasaray galatasaray fenerbahçe jailson
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