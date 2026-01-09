Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin saati değiştirildi!

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında yarın oynanacak Süper Kupa Finali'nin başlama saati 18.45 olarak değiştirildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa finalinin saati 20.30 olarak belirlenmişti. Ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle dev derbinin başlama saati 18.45 olarak değiştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir." denildi.