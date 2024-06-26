  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray forma sponsorluğu için Puma ile anlaştı

Galatasaray forma sponsorluğu için Puma ile anlaştı

Galatasaray forma sponsorluğu için Puma ile anlaştı
Güncelleme:

Galatatasaray, forma sponsorluğu için Puma ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, forma sponsorluğu için PUMA ile anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada yeni sezonda forma sponsorluğunu dev spor giyim markası Puma’nın üstleneceği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk sporunun en seçkin ve köklü kulübü Galatasaray, Almanya merkezli spor giyim devi PUMA ile yeni bir anlaşmaya imza atıyor" denildi.

Anlaşmanın imza töreni, 28 Haziran Cuma günü Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta düzenlenecek.

Etiketler Galatasaray puma anlaşma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hadise de çıldırdı: ''İşte taciz, işte tecavüz'' Hadise de çıldırdı: ''İşte taciz, işte tecavüz'' ''Donaaat, donat... Sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan'' Pelin'den Esra Ezmeci'ye olay itiraflar ''Donaaat, donat... Sağdan soldan, yukarıdan aşağıdan'' Pelin'den Esra Ezmeci'ye olay itiraflar Survivor All Star aşıkları nikah masasına oturuyor Survivor All Star aşıkları nikah masasına oturuyor Çanakkale'nin derinliklerinde vahşet: Dalgıcın karşılaştığı manzara şoke etti Çanakkale'nin derinliklerinde vahşet: Dalgıcın karşılaştığı manzara şoke etti Lise müdür yardımcısına kanlı pusu: Arabasında başından vuruldu Lise müdür yardımcısına kanlı pusu: Arabasında başından vuruldu Simge Sağın’dan ilginç itiraf: ''Adam evli bana yenge diyorlar'' Simge Sağın’dan ilginç itiraf: ''Adam evli bana yenge diyorlar'' Erkeklerin yeni kabusu penis kanseri oldu.. Bu belirtilere dikkat Erkeklerin yeni kabusu penis kanseri oldu.. Bu belirtilere dikkat Meteoroloji'den sarı kodlu hava durumu uyarısı: Fırtına, sağanak yağış ve kavurucu sıcak bir arada Meteoroloji'den sarı kodlu hava durumu uyarısı: Fırtına, sağanak yağış ve kavurucu sıcak bir arada Survivor Nefise Karatay'dan lezbiyen yorumlarına ilk yanıt Survivor Nefise Karatay'dan lezbiyen yorumlarına ilk yanıt Otomotivde 7 Temmuz kararı ithal araçlar hariç ertelendi Otomotivde 7 Temmuz kararı ithal araçlar hariç ertelendi
Kıdem tazminatı tavanı değişiyor: İşte yeni rakam Kıdem tazminatı tavanı değişiyor: İşte yeni rakam Müge Anlı'dan canlı yayında İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya rest Müge Anlı'dan canlı yayında İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya rest