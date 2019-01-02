Galatasaray, Garry Rodrigues transferi için Al-Ittihad'la 10 milyon euroya anlaştı!

Galatasaray, Garry Rodrigues'in transferi için Al-Ittihad'la anlaşma sağladı.

Transfer yapabilmek için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray, bu parayı Rodrigues'ten elde edecek. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Onyekuru varken ihtiyaç yok denilen Rodrigues'in satılmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Sarı-Kırmızılılar, Rodrigues için bekledikleri teklifi nihayet aldı.

Rodrigues'in PAOK'tan gelirken imzalanan sözleşme gereğince bir sonraki transferinde elde edilecek gelirin yüzde 20'sinin Yunan ekibine ödenecek olması Galatasaray'ın elini bağlıyordu. Bu nedenle Galatasaray, oyuncusu için en az 10 milyon euro (61 milyon TL) bonservis bedeli rakamı belirledi.

A Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Garry Rodrigues için Al-Ittihad'la 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağladı. Rodrigues'in eski kulübü PAOK da bu tansferden 2 milyon Euro alacak.

Garry Rodrigues bu sezon Galatasaray forması ile 20 karşılaşmada 1,513 dakika süre alırken 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

