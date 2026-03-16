  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan beraat etti

Güncelleme:

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, reklam vererek bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, Yazgan’ın suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığını belirterek beraatine karar verdi.

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, reklam vererek bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yazgan'a 10 ay hapsin yanı sıra 2 bin lira da adli para cezası verilmişti.

BERAAT KARARI VERİLDİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında 'Yasa dışı bahse teşvik' iddiasıyla verilen ilk derece mahkemesi, kararını kaldırarak beraatine karar verdi. Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, sanığın suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığını belirterek yerel mahkemenin verdiği mahkûmiyet kararını kaldırdı ve Yazgan’ın beraatine karar verdi. Yazgan’ın savunmasında söz konusu reklam anlaşmasına ilişkin süreçte kulüp tarafından yetkili mercilerden görüş alındığı, kısa süre içinde sözleşmenin askıya alındığı ve ardından iptal edildiği de kronolojik olarak değerlendirildi.

'SAYGISIZLARA ADALETİN TOKADI GELDİ'

Konuya ilişkin sanal medya hesabından açıklamada bulunan Galatasaray Spor Kulübü 2'nci Başkanı Metin Öztürk, "Saygısızlara, seviyesizlere adaletin tokadı geldi. 'İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, Galatasaray Spor Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında "7258 sayılı yasaya muhalefet" iddiasıyla verilen ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak beraatine hükmetti' ifadelerini kullandı. 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Etiketler Galatasaray Galatasaray eray yazgan beraat Yasa dışı bahis
