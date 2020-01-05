Galatasaray Henry Onyekuru transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti...

Galatasaray Henry Onyekuru transferini resmen açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaştığı 'Yuvana yeniden hoşgeldin' videosu ile duyuran sarı kırmızılılar Nijeryalı yıldızın maliyetini de açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre Monaco'ya 750 bin euro kiralama bedeli, oyuncuya ise 6 ay içinde 650 bin euro garanti ücret verilecek. 22 yaşındaki Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru, Galatasaray'da 70 numaralı formayı giyecek.

Geçen sezon Galatasaray'da 14 gol atıp, 5 asist yapan Onyekuru, şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Nijeryalı kanat oyuncusu, 13.5 milyon euro bonservis bedeliyle gittiği Monaco'da umduğunu bulamadı ve 4 maçta 1 asist üretti.

VİDEO İLE AÇIKLADILAR

Galatasaray geçen sezon şampiyonlukta büyük payı bulunan Onyekuru transferini sosyal medya hesabından yaptığı bu video ile açıkladı.

???? Yuvana yeniden hoş geldin @henryconyekuru! ???? pic.twitter.com/rTJA3o9QSZ

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) January 5, 2020 ANLAŞMADAKİ 'SATIN ALMA OPSİYONU' DETAYI

Galatasaray'ın Henry Onyekuru için Monaco ile yaptığı kiralama anlaşmasında satın alma opsiyonu bulunmuyor.

Geçen sezon Galatasaray'da 14 gol atıp, 5 asist yapan Onyekuru, şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu. Nijeryalı kanat oyuncusu, 13.5 milyon euro bonservis bedeliyle gittiği Monaco'da umduğunu bulamadı ve 4 maçta 1 asist üretti.

İŞTE GALATASARAY'DAN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA

"Galatasaray Sportif AŞ, profesyonel futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru’nun geçici transferi üzerine kulübü AS Monaco Fotball Club ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray Sportif AŞ’nin KAP’a yaptığı bildirim şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Henry Chuckwuemeka Onyekuru ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile oyuncunun 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 750.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcuya ise net 650.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."