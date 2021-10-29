  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray idmanına sürpriz konuk

Galatasaray idmanına sürpriz konuk

Galatasaray idmanına sürpriz konuk

Galatasaray, Süper Lig'in 11'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray , Süper Lig 'in 11'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra gruplar halinde pas ve top kapma çalışması gerçekleştirildi. Antrenman ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik antrenman yapıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Teknik direktör Fatih Terim'in Fiorentina'da birlikte çalıştığı İtalya Milli Takımı ve Fiorentina'nın efsanevi isimlerinden Giancarlo Antognoni de sarı kırmızılı takımın antrenmanını takip etti.

Galatasaray, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Etiketler galatasaray
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kocaeli'de tren kazası!
Serenay Sarıkaya'nın cesur paylaşımını gören gerçekten Serenay mı o diye tekrar baktı!
Eşini ve yakın arkadaşını evde yakalayan TikTok fenomeni dehşet saçtı
Abdulkadir Selvi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki
Hakim görüntüleri izleyince... Çocuk tacizcisi ağır cezalık oldu
Acun Ilıcalı'nın Hull City için ödeyeceği ücret açıklandı
ORC son seçim anketinde ''kafa kafaya'' sonuçlar
AK Parti'yi ''bu inat İstanbul’da oy kaybettirecek diyerek'' uyardı
Ünlü yıldızdan eşinin cinsel hayatıyla ilgili olay olan itiraf
Sır gibi saklanıyordu! İşte açılışı yapılan AKM'den ilk görüntüler