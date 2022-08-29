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Galatasaray ilgileniyordu: Balotelli, Adana’dan ayrıldı mı?

Galatasaray ilgileniyordu: Balotelli, Adana’dan ayrıldı mı?

Adana Demirspor’un yıldız futbolcusu Mario Balotelli’nin özel bir uçakla Adana’dan ayrıldığı iddia edildi.

Adana Demirspor’dan ayrılmak isteyen ve son olarak da Ümraniyespor maçının bitiş düdüğünün ardından Vincenzo Montella ile yaşadığı olayla gündeme gelen İtalyan golcü Mario Balotelli’nin kız arkadaşıyla birlikte Adana’dan ayrıldığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta Balotelli’nin, Adana Havalimanı’ndan özel bir uçağa bindiği görüldü.

32 yaşındaki futbolcu ve Adana Demirspor’un sosyal medya hesaplarından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Etiketler Adana Demirspor galatasaray balotelli iddia
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