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Galatasaray, Kaan Ayhan transferini açıkladı

Galatasaray, Kaan Ayhan transferini açıkladı
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Galatasaray, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'dan milli savunmacı Kaan Ayhan'ın kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, Kaan Ayhan'ı 400 bin Euro karşılığında kiraladığını açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile oyuncunun 2022-23 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 € tutarında geçici Transfer ücreti ödenecektir. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro’dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

Etiketler Galatasaray galatasaray kaan ayhan transfer
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