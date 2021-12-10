Galatasaray kasasını doldurdu: Tam 22.5 milyon euro...
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan yenilgisiz çıkarak kasasını doldurdu. Konferans Ligi’nin yolunu tutan Fenerbahçe 7.39 milyon euro ile yetindi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nden elenerek Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Galatasaray’ın yeni hedefi final yolu.
FENERBAHÇE 7.39 MİLYON EURO KAZANDI
Konferans Ligi’nin yolunu tutan Fenerbahçe 7.39 milyon euro ile yetindi.
GALATASARAY'DAN MÜTHİŞ GELİR
Galatasaray ise yenilgisiz çıktığı gruptan 17.5 milyon euro’yu kasasına koydu. Galatasaray yayın havuzundan da 5 milyon euro’yu daha daha cebine atacak.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol