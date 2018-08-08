Galatasaray kaynak arıyor !

Ligde şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'a Nisan ve Mayıs ayında ödeme yapılmamıştı. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Temmuz ayında futbolcuların hesabına 5 milyon Euro geçmişti. Ancak Ağustos itibarıyla futbol takımına biriken borcun toplam 10 milyon Euro olduğu ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı yöneticiler harıl harıl kredi ararken, futbolcular yine geçmiş dönemlerde olduğu gibi senet karşılığında UEFA'ya gönderilen borçsuzluk kağıdına imza atıyor.

NAGATOMO SIKINTISI

Galatasaray'ın Akhisar ile yaptığı Süper Kupa maçında sakatlanan Yuto Nagatomo'nun, sağ üst ön adalesinde zorlanma tespit edildiği bildirildi. Tetkikler sonucu, adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edilen tecrübeli oyuncunun cuma günü Ankaragücü ile oynanacak lig maçına yetiştirilmesine çalışılıyor.

GALATASARAY PFDK'YA

TFF, Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılıların PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanan TFF Süper Kupa maçında yaşanan saha olayları nedeniyle sarı-kırmızılıların PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.