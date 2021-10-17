Galatasaray, Konyaspor'u tek golle geçti
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 mağlup etti.
Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.
Seyrantepe'de oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.
Sarı-kırmızılılar, henüz 4. dakikada Mostafa Mohamed ile öne geçti.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahadan galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte üst üste 3. maçını kazanan sarı-kırmızılıların puanı 17 oldu. Konyaspor ise bu sezonki ilk yenilgisini alarak 14 puanda kaldı.
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