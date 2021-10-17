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Galatasaray, Konyaspor'u tek golle geçti

Galatasaray, Konyaspor'u tek golle geçti

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında İttifak Holding Konyaspor'u Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.

Seyrantepe'de oynanan mücadeleyi Galatasaray 1-0'lık skorla kazandı.

Sarı-kırmızılılar, henüz 4. dakikada Mostafa Mohamed ile öne geçti.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. maçını kazanan sarı-kırmızılıların puanı 17 oldu. Konyaspor ise bu sezonki ilk yenilgisini alarak 14 puanda kaldı.

Etiketler Galatasaray galatasaray konyaspor süper lig
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