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  4. 17 Mart 2020 18:03

Galatasaray, koronavirüs salgını ile ilgili önlemler almaya devam ediyor!

Galatasaray, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında her birimden bir kişinin nöbetçi kalması şartıyla çalışanlarını evlerine gönderdiğini açıkladı.

Galatasaray, koronavirüs salgını ile ilgili önlemler almaya devam ediyor!
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Galatasaray, korona virüse karşı alınan önlemlerini çoğalttı. Sarı-kırmızılı kulüp, birimlerinde bir çalışanı nöbetçi bırakarak, diğer görevlilerin işlerini evinden yürüteceklerini duyurdu. Aslan’ın sosyal medya hesabında da Galatasaray isminin yanına #EvindeKal hashtag’i eklendi.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi uyarınca Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’nde tüm sportif ve sosyal faaliyetler geçici olarak durdurulmuş; üyelerimize açık lokal, restoran, havuzlar süresiz olarak kapatılmıştır."

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Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , koronavirüs
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