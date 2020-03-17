Galatasaray, koronavirüs salgını ile ilgili önlemler almaya devam ediyor!

Galatasaray, korona virüse karşı alınan önlemlerini çoğalttı. Sarı-kırmızılı kulüp, birimlerinde bir çalışanı nöbetçi bırakarak, diğer görevlilerin işlerini evinden yürüteceklerini duyurdu. Aslan’ın sosyal medya hesabında da Galatasaray isminin yanına #EvindeKal hashtag’i eklendi.

RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

"İçişleri Bakanlığımızın genelgesi uyarınca Galatasaray Kalamış Tesisleri, Nevzat Özgörkey Binicilik Tesisleri ve Küçükçekmece Kürek Tesisleri’nde tüm sportif ve sosyal faaliyetler geçici olarak durdurulmuş; üyelerimize açık lokal, restoran, havuzlar süresiz olarak kapatılmıştır."

