Galatasaray, Kostas Mitroglou ve Valentine Ozornwafor'un ayrılığını KAP'a bildirdi

Galatasaray, Yunan oyuncusu Konstantinos Mitroglou'nu Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'a kiraladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbula gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Konstantinos Mitroglou'nun 2019-2020 futbol sezonu için geçici transferi konusunda PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Hollanda ekibinin, oyuncunun sabit transfer ücretine istinaden net 1 milyon 250 bin avro ödeme yapacağı, sarı-kırmızılı kulübün ise 2019-2020 sezonu için Mitroglou'na net 1 milyon 950 bin avro ödeyeceği belirtildi.

Bu anlaşmayla Galatasaray, Yunan golcünün yıllık ücretinin 700 bin avrosunu üstlenmiş oldu.

OZORNWAFOR DA GİDİYOR

Galatasaray'da yeni transferlerden Nijeryalı genç savunma oyuncusu Valentine James Ozornwafor'un İspanyol ekibi Almeria'ya kiralanması konusunda görüşmeler başladı.

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbula gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Valentine James Ozornwafor'un 2019-2020 futbol sezonu sonuna kadar Union Deportiva Almeria Kulübüne geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

