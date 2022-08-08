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Galatasaray, Lucas Torreira ve Mertens'in maliyetini açıkladı

Galatasaray, Lucas Torreira ve Mertens'in maliyetini açıkladı

Galatasaray, Arsenal'den Lucas Torreira'yı 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladığını açıkladı.

Galatasaray'ın anlaştığı yeni transferler Lucas Torreira ve Mertens'i, özel uçakla İstanbul'a gelmişti. Gece yarısına kadar bekleyen Galatasaraylı yüzlerce taraftar havalimanına gelerek yeni transfere sevgi gösterisinde bulunmuştu. Sarı-kırmızılıların Twitter hesabı bu transferleri resmen açıkladı.

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Galatasaray, Lucas Torreira'nın transferini resmen açıkladı.

-Bonservis: 6 Milyon €
-Yıllık ücret: 2 Milyon 750 Bin €

MERTENS DE AÇIKLANDI
Galatasaray, Dries Mertens ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

-Maaş: 2 Milyon 900 Bin €
-İmza Bedeli: 1 Milyon 100 Bin €

Etiketler galatasaray transfer
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