Galatasaray maçı sonrası Trabzonsporlu oyunculardan açıklamalar!

Daha fazla gol atabilecek şanslar bulduğunu kaydeden Sörloth, "Bireysel olarak düşünürsek, gol attım ve taraftarları mutlu ettim. Ancak daha fazla atabilirdim. Çok kötü oynadığımı düşünmüyorum. Takım adına düşünürsek, biraz fazla geri çekildik ve o geri çekilmenin de bir cezasını gol yiyerek ödedik" dedi.

CAMPİ: FARKLI KAZANABİLİRDİK

Trabzonspor'un Galatasaray ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede 90 dakika sahada kalan Gaston Campi açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Arjantinli, "Maçın geneline bakarsak, üstün olan taraf bizdik. Çok fazla pozisyonumuz vardı, farklı skorla gelen bir galibiyet olabilirdi. Bu şansları değerlendiremediğimiz için ve iki defa topu uzaklaştırmaya çalışmamıza rağmen rakibimizin önünde kalan bir top sonrasında kolay bir gol oldu. Üstündük ama maalesef son dakikada gelen golle galibiyeti kaçıran biz olduk" dedi.

Henüz uzun bir sezon olduğunu vurgulayan 28 yaşındaki stoper, "Biz maç maç bakan bir takımız, yol çok uzun. O yolun belli bir kısmını değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki kazanmak isterdik, kazanmaya da yakındık. Kazanamadığınız zaman, beraberlik çok üzücü olsa da, uzun yolda faydalı olabilir. 1 puan, kaybetmekten iyidir" diye konuştu.

UĞURCAN ÇAKIR: FAZLA GERİ ÇEKİLDİK

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanan ve 1-1 sona eren mücadelenin ardından Uğurcan Çakır açıklamalarda bulundu.

Golü bulduktan sonra geriye çekilmelerinin hata olduğunu kaydeden Uğurcan, "Bugün takım halinde gerçekten iyiydik. İkinci yarı biraz yavaştık. Golü bulduktan sonra biraz geri çekildik, İleri çıksak galibiyetle ayrılırdık. Galatasaray da çıkış arıyordu ve iyi mücadele etti, tebrik ederim. Üzgünüz, 90'da gelmesi bizi çok üzdü. Galip gelmek isterdik" mesajını yolladı.

OBİ MİKEL: YARI YARIYA ŞANS VARDI

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile 2-2- berabere kalan Trabzonspor'da John Obi Mikel, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi kazanmak istediklerini söyleyen Mikel, "İki taraf adına da yarı yarıya şans vardı. Adil bir skor olduğunu düşünebilirsiniz ama biz karşılaşmaya kazanmak için çıkmıştık ve hedefimiz galibiyetti. Gerçekten iyi oynadığımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

