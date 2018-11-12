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  4. 12 Kasım 2018 17:31

Galatasaray marşları sözleri! Sarı kırmızı renklere gönül verenlerin coşkulu marşları!

Galatasaray'ın mücadele ettiği her platformda takımlarını destekleyen taraftarlar gönül verdikleri takımı coşkulu Galatasaray marşları ile destekliyorlar. Biz de sizin için klasik ve yeni Galatasaray marşlarının sözlerini derledik. İşte en sevilen Galatasaray...

Galatasaray marşları sözleri! Sarı kırmızı renklere gönül verenlerin coşkulu marşları!
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Türkiye futbol tarihinin en başarılı takımlarından olan Galatasaray Futbol Kulübü’nün milyonlarca taraftarı bulunuyor. Galatasaray gittiği her yerde taraftar desteğini arkasında hissediyor ve taraftarlar takımlarını en güzel Galatasaray marşları ile destekliyorlar.

Marşlar ve tezahüratlar özellikle Türkiye’de tribün kültürünün önemli parçalarıdır. Galatasaraylılar da takımlarını desteklemek için pek çok marş söylüyorlar ve tezahüratlar yapıyorlar. Yazımızda sarı kırmızılıların gerek yeni gerek klasik marşlarının sözlerini bulabilirsiniz. Ayrıca yazımızda Twitter, Facebook, Whatsapp, Instangram gibi platformlarda paylaşabileceğiniz Galatasaray sözleri derlememizi de bulabilirsiniz.

GALATASARAY MARŞLARININ SÖZLERI

CİMBOM GALATASARAY
Cimbom Galatasaray
Galatasaray şampiyon
Cimbom Galatasaray
Şampiyonum cimbomum

Türkiye'nin gururu
Taraftarın cimbomu
Türkiye'nin gururu
Taraftarın cimbomu

Seni sevdik gönül verdik
Şanlı galatasaray
Seni sevdik gönül verdik
Şanlı cimbomum

Golleri attık
Şampiyon olduk
Durduramaz kimse
En büyük sensin yine

Cimbomum yarim
Sarı kırmızım benim
Dün seninle yarışan
Bugün herkes perişan

Cimbom galatasaray
Galatasaray şampiyon
Cimbom Galatatasaray
Şampiyonum cimbomum

DESTANLAR YAZAN
Destanlar yazan...
Taraftarınla...
Tüm camianla...
En büyük sensin...

Saldır cimbombom
Sensin şampiyon

Bir tek kupanın
Tüm avrupa’nın
Gelmiş ve gelecek bütün takımların
Destanlar yazan, zaferler yaratan
Uğruna canını koyan

Taraftarınla, tüm camianla
En büyük sensin cimbombom
Saldır cimbombom, sensin şampiyon
Ne Beşiktaş ne Fener
Ne de Trabzon
Her zaman her yerde
Ali sami yen’de
En büyük sensin alemde...

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