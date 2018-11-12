Galatasaray marşları sözleri! Sarı kırmızı renklere gönül verenlerin coşkulu marşları!

Türkiye futbol tarihinin en başarılı takımlarından olan Galatasaray Futbol Kulübü’nün milyonlarca taraftarı bulunuyor. Galatasaray gittiği her yerde taraftar desteğini arkasında hissediyor ve taraftarlar takımlarını en güzel Galatasaray marşları ile destekliyorlar.

Marşlar ve tezahüratlar özellikle Türkiye’de tribün kültürünün önemli parçalarıdır. Galatasaraylılar da takımlarını desteklemek için pek çok marş söylüyorlar ve tezahüratlar yapıyorlar. Yazımızda sarı kırmızılıların gerek yeni gerek klasik marşlarının sözlerini bulabilirsiniz. Ayrıca yazımızda Twitter, Facebook, Whatsapp, Instangram gibi platformlarda paylaşabileceğiniz Galatasaray sözleri derlememizi de bulabilirsiniz.

GALATASARAY MARŞLARININ SÖZLERI

CİMBOM GALATASARAY

Cimbom Galatasaray

Galatasaray şampiyon

Cimbom Galatasaray

Şampiyonum cimbomum

Türkiye'nin gururu

Taraftarın cimbomu

Türkiye'nin gururu

Taraftarın cimbomu

Seni sevdik gönül verdik

Şanlı galatasaray

Seni sevdik gönül verdik

Şanlı cimbomum

Golleri attık

Şampiyon olduk

Durduramaz kimse

En büyük sensin yine

Cimbomum yarim

Sarı kırmızım benim

Dün seninle yarışan

Bugün herkes perişan

Cimbom galatasaray

Galatasaray şampiyon

Cimbom Galatatasaray

Şampiyonum cimbomum

DESTANLAR YAZAN

Destanlar yazan...

Taraftarınla...

Tüm camianla...

En büyük sensin...

Saldır cimbombom

Sensin şampiyon

Bir tek kupanın

Tüm avrupa’nın

Gelmiş ve gelecek bütün takımların

Destanlar yazan, zaferler yaratan

Uğruna canını koyan

Taraftarınla, tüm camianla

En büyük sensin cimbombom

Saldır cimbombom, sensin şampiyon

Ne Beşiktaş ne Fener

Ne de Trabzon

Her zaman her yerde

Ali sami yen’de

En büyük sensin alemde...