Galatasaray Mauro Icardi'yi resmen açıkladı
Galatasaray Spor Kulübü, taraftarın heyecanla beklediği Mauro Icardi transferini resmen açıkladı.
Galatasaray, yeni golcüsüne kavuşuyor. Sarı-kırmızılar Mauro Icardi için transfer görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.
- Galatasaray'dan açıklama
"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero’nun geçici transferi konusunda kendisi ve Paris Saint-Germain Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü golcüsü Mauro Icardi'yi taşıyan uçak 22.00'de Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek.
Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki golcüyü bir yıllığına kiralayacak.
Serie A devi Inter'de sergilediği performansla Avrupa futbol piyasasında ünlenen Icardi, 2020 yazında 50 milyon euro'ya Paris Saint Germain'e transfer olmuştu.
Arjantinli santrfor, Fransa kariyerinde 92 maçta 38 gol attı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol