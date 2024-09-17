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Galatasaray ''meritking.news'' sponsorluğunu askıya aldığını duyurdu

Galatasaray ''meritking.news'' sponsorluğunu askıya aldığını duyurdu
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Galatasaray, sosyal medyada tartışma yaratan "meritking.news" haber sitesi ile yaptığı sponsorluğu askıya aldığını duyurdu.

Galatasaray, tartışmalı sponsorluk sözleşmesiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaptı ve sponsorluk sözleşmesinin askıya alındığını bildirdi.
İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama;

"Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır."

Etiketler Galatasaray Galatasaray meritking meritking sponsor
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