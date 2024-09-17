Galatasaray ''meritking.news'' sponsorluğunu askıya aldığını duyurdu
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Galatasaray, sosyal medyada tartışma yaratan "meritking.news" haber sitesi ile yaptığı sponsorluğu askıya aldığını duyurdu.
Galatasaray, tartışmalı sponsorluk sözleşmesiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama yaptı ve sponsorluk sözleşmesinin askıya alındığını bildirdi.
İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama;
"Bir dijital spor haber platformu olan "meritking.news" markası tanıtımı özelinde Şirketimizin, Serwin Global Solutions SDN BHD ile imzalamış olduğu sözleşme, şirketimize iletilen bilgi, belge ve diğer iddialar netleşene kadar askıya alınmıştır."
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol