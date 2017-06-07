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  4. 07 Haziran 2017 19:18

Galatasaray Negredo'yu bitiriyor !

Galatasaray Alvaro Negredo için İspanyol kulübü Valencia'yı bonservis konusunda ikna etmek üzere...

Galatasaray Negredo'yu bitiriyor !
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Süper Lig'i dördüncü tamamlayıp sezonu erken açmak zorunda kalacak olan Galatasaray, transfer çalışmalarında gaza bastı.

Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün sezon bitmeden görüşmelere başladığı Alvaro Negredo konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Belhanda transferi için Fas'a giden Ergün, dönüşte İspanya'da geçip bu kez Valencia'nın kapısını bir kez daha çaldı.

İspanyol kulübüyle 2019'a kadar sözleşmesi bulunan golcü futbolcu için bonservis konusunda yeni tekliflerini ileten Galatasaraylı yönetici, Valencia'dan olumlu geri dönüş aldı. 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı kulübün cazip teklifini daha önce prensipte kabul etmişti.

Gomis'te pürüz çıkarsa vakit kaybetmeden Negredo ile sözleşme imzalanacak.

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