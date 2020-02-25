Galatasaray o sözleri tişört yapıyor!

Fenerbahçe karşısında elde ettiği 3-1’lik galibiyet sonrası sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ve ezeli rakibine göndermelerde bulunan Galatasaray, yeni ürünleri taraftarının beğenisine sunacak. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in derbi öncesi sözleri ve Ozan Tufan’ın derbi sonrası açıklamalarının yeni ürünlerde değerlendirilmesi planlanıyor.

MUSTAFA CENGİZ DERBİ ÖNCESİ AYET OKUMUŞTU

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlamış ve dikkat çeken sözler söylemişti.

TARAFTARLAR BEĞENDİ

"İnna fetahna leke fethan mübina" (Anlamı: Doğrusu biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik) diyen Cengiz konuşmasına, "Umarım pazar günü seri kırılır" açıklamasını yapmıştı. Cengiz'in derbi öncesi Fetih Suresi’nden okuduğu ayetle taraftarlar da maç öncesinde kenetlenmişti.

CENGİZ'İN SÖZLERİ TİŞÖRTE BASILACAK

Mustafa Cengiz’in sözlerinin tişört olarak piyasaya sürülmesi için çalışma başlatıldı.

OZAN TUFAN'IN SÖZLERİ DE TİŞÖRT OLUYOR

Öte yandan Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan’ın derbi sonrasında sıkça kullandığı, ‘Böyle bir şey var mı?’ cümlesi de tişört olarak değerlendirilecek.

PAZARLAMA DEPARTMANI ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Galatasaraylı idareciler bununla ilgili bir araştırma yaparken, pazarlama departmanının bununla ilgili harekete geçmesi bekleniyor. Böylece, derbi sonrasında galibiyetin dışında kasa da dolmuş olacak.