Galatasaray, Okan Buruk'un maaşını açıkladı

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile imzalanan 2 yıllık sözleşmenin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, 2 sezondur şampiyonluk başarısı gösteren tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

OKAN BURUK NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Okan Buruk'a yıllık 110 milyon TL maaş verileceğini açıkladı.

İşte Galatasaray'ın, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamanın tamamı:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir."