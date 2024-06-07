  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray, Okan Buruk'un maaşını açıkladı

Galatasaray, Okan Buruk'un maaşını açıkladı

Galatasaray, Okan Buruk'un maaşını açıkladı
Güncelleme:

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk ile imzalanan 2 yıllık sözleşmenin detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, 2 sezondur şampiyonluk başarısı gösteren tecrübeli teknik direktörü Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

OKAN BURUK NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Okan Buruk'a yıllık 110 milyon TL maaş verileceğini açıkladı.

İşte Galatasaray'ın, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamanın tamamı:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü Okan Buruk ile 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarını kapsayan 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Teknik direktörümüze, 2024-2025 sezonu için net 110.250.000 TL sezonluk ücret ödenecek olup, 2025-2026 sezonu için ödenecek ücretler TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE-TÜFE ortalaması oranında artış yapılarak belirlenecektir."

Etiketler Galatasaray Okan Buruk yeni maaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Düşük yatırımla yüksek gelir isteyenler buraya Düşük yatırımla yüksek gelir isteyenler buraya İşte meslek gruplarına göre memur ve memur emeklisi zamları İşte meslek gruplarına göre memur ve memur emeklisi zamları ''Öldüğü'' iddia edilmişti... Fethullah Gülen'in yeni videosu ortaya çıktı ''Öldüğü'' iddia edilmişti... Fethullah Gülen'in yeni videosu ortaya çıktı Bakan Şimşek açıkladı: Zorunlu Afet Sigortası geliyor Bakan Şimşek açıkladı: Zorunlu Afet Sigortası geliyor Hafta sonunda yazı ve kışı yaşayacak illerimiz belli oldu Hafta sonunda yazı ve kışı yaşayacak illerimiz belli oldu Ekonomist Özgür Demirtaş alım gücünün "paramparça" olacağı tarihi açıkladı Ekonomist Özgür Demirtaş alım gücünün "paramparça" olacağı tarihi açıkladı Topkapı Sarayı'nın Cariyeler Hamamı ilk kez görüntülendi Topkapı Sarayı'nın Cariyeler Hamamı ilk kez görüntülendi Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Tatilcilere bir kötü haber daha Önce Bodrum, şimdi de Kuşadası... Tatilcilere bir kötü haber daha Hayalet köy 30 yıl sonra canlandı: Geri dönüyorlar Hayalet köy 30 yıl sonra canlandı: Geri dönüyorlar AK Partili Başkanlar, İmamoğlu'na fark attırdı AK Partili Başkanlar, İmamoğlu'na fark attırdı