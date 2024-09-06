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Galatasaray Osimhen maskesini satışa çıkardı

Galatasaray Osimhen maskesini satışa çıkardı
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Galatasaray, yeni yıldız transferi Victor Osimhen maskelerinin satışa sunulduğunu duyurdu.

Galatasaray, yeni transferleri Victor Osimhen için maske hazırladı.

Ön siparişe açılan maskelerin fiyatı 349.99 olarak belirlendi. 

Ön siparişler, 20 Eylül’den itibaren kargoya teslim edilecek. 

Etiketler Galatasaray Galatasaray osimhen maske osimhen maskesi
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