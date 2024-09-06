Galatasaray Osimhen maskesini satışa çıkardı
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Galatasaray, yeni yıldız transferi Victor Osimhen maskelerinin satışa sunulduğunu duyurdu.
Galatasaray, yeni transferleri Victor Osimhen için maske hazırladı.
Ön siparişe açılan maskelerin fiyatı 349.99 olarak belirlendi.
Ön siparişler, 20 Eylül’den itibaren kargoya teslim edilecek.
Çalışmalar tamam, o zamaaaan parti başlasın! 🎭— GSStore (@GSStore) September 6, 2024
Osimhen maskesi için ön sipariş fırsatı şimdi https://t.co/IfM50EvBGU’da taraftarlarını bekliyor! 🚀
Siparişini hemen oluşturmak için tıkla 👉 https://t.co/7FRDdzEDYo
🚨Bilgilendirme: Ön siparişler, 20 Eylül’den itibaren kargoya… pic.twitter.com/2t7GoDoW1g
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