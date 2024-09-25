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Galatasaray-PAOK maçının ilk 11'leri belli oldu

Galatasaray-PAOK maçının ilk 11'leri belli oldu
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan ekibi PAOK'la yapacağı karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek.

RAMS Park'ta saat 22.00'de başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray, bu sene Avrupa serüvenine UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundan başladı. Play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys ile eşleşen sarı kırmızılı ekip, rakibine 3-2 ve 1-0'lık skorlarla mağlup oldu ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Organizasyonun yeni formatında 8 takımla karşılaşacak Galatasaray, PAOK ile yapacağı müsabakadan sonra sırasıyla RFS, Elfsborg, Tottenham, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax ile maç yapacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda İsveç ekibi Malmö'ye elenen PAOK ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İrlanda'dan Shamrock Rovers'ı 2-0 ve 4-0'lık skorlarla mağlup ederek organizasyonun lig aşamasına katılmaya hak kazandı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış, Mertens, Yunus, Osimhen

PAOK: Kotarski; Jonny, Colley, Kedziora, Baba; Camara, Ozdoev; Zivkovic, Kostantelias, Taison; Chalov.

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