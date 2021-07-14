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Galatasaray, PSV Eindhoven maçının bilet fiyatlarını açıkladı

Galatasaray, PSV Eindhoven maçının bilet fiyatlarını açıkladı

Galatasaray'ın PSV Eindhoven ile Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçının bilet fiyatları belli oldu.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerindeki PSV Eindhoven maçı biletleriyle ilgili açıklama yaptı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu ikinci ayak maçında 28 Temmuz saat 21:00'da, PSV Eindhoven takımı ile Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 18 Temmuz Pazar günü passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır. Başakşehir Fatih Terim Stadyum'unda ki Passolig gişeleri sadece maç günü açılacaktır.

İŞTE GALATASARAY - PSV EİNDHOVEN MAÇI BİLET FİYATLARI
Kategori: 750 TL
Kategori: 500 TL
Kategori: 400 TL
Kategori: 200 TL
Kategori: 175 TL (Kısıtlı Görüş)

Etiketler Galatasaray galatasaray bilet bilet fiyatları
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