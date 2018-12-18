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  4. 18 Aralık 2018 21:39

Galatasaray RB Leipzig ile hazırlık maçı oynayacak

Galatasaray, 2018-2019 sezonu ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Almanya ekibi RB Leipzig ile özel maçta karşılaşacak. Leipzig kentinde bulunan 43 bin seyirci kapasiteli Red Bull Arena'da oynanacak mücadele, 12 Ocak 2019 Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak.

Galatasaray RB Leipzig ile hazırlık maçı oynayacak
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Galatasaray, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'le 12 Ocak Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Bundesliga ekibiyle Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da 12 Ocak'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 15.00'te başlayacak.

Bu arada, Galatasaray'ın devre arası kamp programı da belli oldu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 2 Ocak'ta toplanacak sarı-kırmızılı takım, 5 Ocak'ta Antalya'ya gidecek. Buradaki kamp çalışmalarının ardından takım Leipzig maçı için 11 Ocak'ta Almanya'ya geçecek.

RB Leipzig , Galatasaray
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