Galatasaray RB Leipzig ile hazırlık maçı oynayacak

Galatasaray, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Leipzig'le 12 Ocak Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Bundesliga ekibiyle Almanya'nın Leipzig şehrindeki Red Bull Arena'da 12 Ocak'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 15.00'te başlayacak.

Bu arada, Galatasaray'ın devre arası kamp programı da belli oldu. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 2 Ocak'ta toplanacak sarı-kırmızılı takım, 5 Ocak'ta Antalya'ya gidecek. Buradaki kamp çalışmalarının ardından takım Leipzig maçı için 11 Ocak'ta Almanya'ya geçecek.

