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Galatasaray resmen açıkladı: Mostafa Mohamed...

Galatasaray resmen açıkladı: Mostafa Mohamed...

Galatasaray Haberleri: Galatasaray, Mostafa Mohamed ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Galatasaray, Mostafa Mohamed ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

4 MİLYON DOLAR
Galatasaray: "Şirketimiz tarafından Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir."

İŞTE ALACAĞI MAAŞ
2022/23: 900 bin $
2023/24: 1 M$
2024/25: 1.2 M$

 

Etiketler Galatasaray galatasaray transfer
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