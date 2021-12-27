Galatasaray resmen açıkladı: Mostafa Mohamed...
Galatasaray Haberleri: Galatasaray, Mostafa Mohamed ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
Galatasaray, Mostafa Mohamed ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.
4 MİLYON DOLAR
Galatasaray: "Şirketimiz tarafından Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir."
İŞTE ALACAĞI MAAŞ
2022/23: 900 bin $
2023/24: 1 M$
2024/25: 1.2 M$
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol