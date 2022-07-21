  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray sağ bek transferini bitirdi

Galatasaray sağ bek transferini bitirdi

Galatasaray sağ bek transferini bitirdi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray sağ bek transferini bitirdi.

2022/23 sezonu hazırlıklarını Avusturya'daki kampında sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar kadrosuna Porto'dan Sergio Oliveira, İttiak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı ve Altay'dan Kazımcan Karataş'ı katan Aslan, bir transferde daha mutlu sona ulaştı.

Galatasaray, Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan sağ bek oyuncusu Leo Dubois ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Sarı - kırmızılıarın Fransız futbolcu için Lyon'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği KAP'a bildirildi.

LEO DUBOIS'NIN MALİYETİ

Sarı - kırmızılılardan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois ve kulübü Olympique Lyonnais SASU ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir


Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.800.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

Etiketler Galatasaray sağbek transfer
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Kayıp'' denilen 15 Temmuz raporu ortaya çıktı
Bankalar coştu; bankaların güncel emekli promosyonları 5 bin TL'yi aştı
Validen tepki çeken ihale: Özel ses sistemli 4x4 makam aracı
Önce dolar şimdi de Euro! Döviz uçuşa geçti!
Bakanlardan belediye başkanlarına kadar... AK Parti seçim startını veriyor
Eski eşten şok hamle: İzzet Antebi ile Çağla Şıkel'in mesajları ifşa oldu
Cedi Osman'la dünya evine giren Ebru Şahin'den balayı pozu
Erdoğan'a kötü haberi Kılıçdaroğlu verdi
Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler açıklandı
Günde 33 bin TL, ayda 1 milyon TL kazanıyor! Yaptığı işe inanamayacaksınız!