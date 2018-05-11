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  4. 11 Mayıs 2018 13:57

Galatasaray şampiyon olursa Muslera...

1998 yılında göreve başlayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın toplam 11 kupası bulunuyor. Eğer Galatasaray sezonu şampiyon tamamlarsa, 2011 yılında takıma katılan Muslera'nın Galatasaray'da kazandığı kupa sayısı da Aziz Yıldırım'la eşit olacak.

Galatasaray şampiyon olursa Muslera...
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Galatasaray’ın şampiyonluk ipini göğüslemesi durumunda kupa sayısında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı yakalayacak.

1998 yılında Fenerbahçe’de göreve gelen Başkan Aziz Yıldırım Yıldırım, 20 yıllık Fenerbahçe başkanlığı döneminde 6 Süper Lig, 2 Türkiye ve 3 de Süper Kupa şampiyonluğu ile toplamda 11 kazandı.

Galatasaray’da altıncı sezonunu tamamlayan Muslera'nın da, 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa şampiyonluğu ile 10 kupası bulunuyor. Sarı kırmızılı ekibin bu sene ligde şampiyon olması halinde Fernando Muslera, kupa sayısı bakımından Aziz Yıldırım’ı yakalamış olacak.

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