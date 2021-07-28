Galatasaray Şampiyonlar Ligi defterini kapattı

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, PSV karşısında 2-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi defterini kapattı.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda PSV'yle karşılaşıyor. İlk maçı 5-1 kaybeden sarı-kırmızılı takıma bu karşılaşmada farklı galibiyet gerekiyor. Aslan, mücadeleyi 4 farklı kazanması durumunda uzatmalara götürecek. 5 farklı kazanması durumunda ise bir üst tura yükselecek.

AVRUPA ARENASINDA 290. MAÇ

Galatasaray, Avrupa kupalarında 290. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 289 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 113 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 384 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 436 gole engel olamadı.

PSV İLE 8. RANDEVU

Galatasaray ile PSV, Avrupa kupalarında 8. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 7 maçın 5'ini PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı. Bu maçlarda PSV 15 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 7 gol kaydetti.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Emre, Aytaç, Sekidika, Kerem, Muhammed, Barış

PSV: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Götze, Gakpo, Madueke, Zahavi

CANLI ANLATIM

İLK YARI

Dakika 3: Luyindama kullandığı serbest vuruşta uzaklardan kale ağzına doğru doldurdu, kaleci Drommel çıktı ve topu yumrukladı.

Dakika 11: PSV ilk maçta elde ettiği skorun avantajını kullanıyor. Hollanda ekibi mücadelenin temposunu artırmadan kendi yarı alanında oyun kuruyor.

Dakika 12: Mwene'nin pasına sağ kanatta Madueke hareketlenmek istedi ama top çok hızlı. Aut.

Dakika 25: Gakpo ceza sahası içi sol çaprazında topla buluştu, vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.

Dakika 37: Ceza sahası dışı sağ çaprazında topu önünde bulan Madueke vuruşunu yaptı, savunmada Marcao'ya çarpan top filelerle buluştu: 0-1.

İKİNCİ YARI

Dakika 45: Babel ceza sahası dışı sol çaprazından kaleye vurdu, top üstten auta gitti.

Dakika 52: Sağ kanattan kullanılan kornerde Max ortayı yaptı, ceza sahası içinde Van Ginkel kafayı vurdu, top yandan auta gitti.

Dakika 58: Götze sağ kanattan yerden ortaladı, ceza sahası içinde Van Ginkel vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 0-2.

Dakika 83: Emre Taşdemir sol kanattan ortayı yaptı, ceza sahası içinde Diagne tek vuruş ile topu ağlara gönderdi: 1-2.