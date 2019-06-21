Galatasaray, Şampiyonlar Ligi katılım belgesini aldı

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis’in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda; sarı-kırmızılı kulübün 2019/20 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2019/20 sezonu UEFA Gençlik Ligi’ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği vurgulandı ve şu ifadeler kullanıldı:

“2019/20 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2019/20 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz.

Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, kulübünüzün 2019/20 UEFA Şampiyonlar Ligi yükümlülüklerinin 4.01 paragrafına göre, tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız.

Aynı yükümlülüklerin 4.05. paragrafına uygun olarak, kulübünüzün 2019/20 UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ve dolayısıyla 2019/20 UEFA Gençlik Ligi'ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizlere başarılı bir sezon dileriz."

