Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'dan TFF'ye protesto

Galatasaraylı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonunu (TFF) protesto etti.

Taraftar grubu ultrAslan'ın organize ettiği yürüyüşte sarı-kırmızılılar Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında yapılan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'e 7, antrenör Hasan Şaş'a 8, futbolcular Ryan Donk'a 6, Badou Ndiaye'ye 5 ve Garry Rodrigues'e 3 maç ceza verilmesinden dolayı TFF'ye tepki gösterdi.

Gösteriye Galatasaray Kulübünün yönetim kurulu üyeleri Mahmut Recevik ile Metin Karakaya da katıldı.

Şişhane'deki İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde önünde toplanan yaklaşık 3 bin taraftar, ellerindeki pankart ve dövizlerle, tezahürat yaparak Tarlabaşı Bulvarı'ndan Taksim Meydanı'na çıktı.

Taraftarlar TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e gönderme yapılan "Yıldırımazsınız bizi" yazılı pankartla yürüdü.

Teknik direktör Fatih Terim lehine tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, TFF Başkanı Demirören ile TFF yönetim kurulu üyelerini de istifaya çağırdı.

FATİH TERİM'E DESTEK

Taksim Meydanı'na gelen taraftarlardan bir kişi basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Hakemler, kurullar, federasyon ve medya insanlardan oluşan topluluklardır. İnsani olarak hata yapmaları oldukça doğaldır. Ancak hakemler hataları her Galatasaray maçında takımımız aleyhine yapıyorsa, bu hataları gidermek için getirilen teknoloji Galatasaray aleyhine daha büyük hatalar oluşturmak için kullanılıyorsa, kurullar malum takımlar için üstünlerin hukuku hükümleriyle koruyucu, kollayıcı vazife görürken Galatasaray'a zarar vermek ve popülizm uğruna kendi koydukları kuralları ve hukukun temel değerlerini ayaklar altına alıyorsa, federasyon yönetimi tüm bu rezillik silsilesine 'dur' demek yerine daha da körükleyip Galatasaray düşmanlığı yapanları adeta ödüllendiriyorsa, medya bazı satılık kalemler gerçeklerin sesi olmak yerine sahibinin sesi oluyorsa, bu Galatasaray'a karşı açılmış sistematik bir savaş demektir. Bireysel hatalardan çıkıp ciddi şekilde çalışılmış stratejik saldırının farkındayız. Onun için aslanlar gibi buradayız. Her gün daha sıkı kenetleneceğiz. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en büyük değeri Fatih Terim'e yapılan tüm saldırılara onunla beraber göğüs gereceğiz. Türk futbolunun değersiz parazitlerine hocamızı yedirmeyeceğiz. Bugünden itibaren Galatasaray camiasının önde gelen tüm isimlerinin, Galatasaraylı iş adamlarının, hukukçuların, sanatçıların, medya mensuplarının tüm güçleriyle bu ahlaksız düzene karşı harekete geçeceğine inanıyoruz. Adalet, bir gün size de lazım olacak. Kenetlenin başka Galatasaray yok."

Taraftarlar basın açıklamasının ardından dağıldı.

