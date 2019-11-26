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  4. 26 Kasım 2019 23:03

Galatasaray taraftarı Belhanda'ya yine tepki gösterdi

Galatasaray'da Belhanda, Club Brugge maçının 86. dakikasında yerini Emre Mor'a bıraktı. Bazı taraftarlar Belhanda'yı protesto ederken bazı taraftarlar da oyuncuya destek verdi.

Galatasaray taraftarı Belhanda'ya yine tepki gösterdi
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Galatasaray'da Club Brugge maçına ilk 11'de başlayan ve daha önce tartışma yaşadığı taraftarların tribünlere çağırarak destek verdiği Younes Belhanda, karşılaşmanın son bölümünde yine tepkiyle karşılaştı.

Faslı oyuncu, mücadelenin 87. dakikasında yerini Emre Mor'a bırakırken, tribünlerin bir kısmından ıslık sesleri yükseldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda tribünlerin bir bölümü de alkışla destek verirken, Belhanda gülerek tepkilere cevap verdi.

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