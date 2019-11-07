Galatasaray taraftarı futbolculara isyan etti!

Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ilk devresinin sonunda sarı kırmızılı taraftarlardan tepki geldi.

Maç başından itibaren Bernabeu'da 66 bin Real Madrid taraftarına rağmen sesini duyuran ve tezahüratlarına ara vermeyen 3 bin sarı kırmızılı taraftarlar, 4-0'dan sonra tepki tezahüratlarında bulundu. Galatasaraylı taraftarlar, önce "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynadın!" tezahüratı yaptı.

Bu tezahüratın ardından, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın." sesleri Bernabeu'da yükseldi.

