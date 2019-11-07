  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 07 Kasım 2019 00:01

Galatasaray taraftarı futbolculara isyan etti!

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4. maçında Real Madrid ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray ilk yarıyı 4-0 yenik kapatırken, taraftarın hedefinde futbolcular vardı.

Galatasaray taraftarı futbolculara isyan etti!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinin ilk devresinin sonunda sarı kırmızılı taraftarlardan tepki geldi.

Maç başından itibaren Bernabeu'da 66 bin Real Madrid taraftarına rağmen sesini duyuran ve tezahüratlarına ara vermeyen 3 bin sarı kırmızılı taraftarlar, 4-0'dan sonra tepki tezahüratlarında bulundu. Galatasaraylı taraftarlar, önce "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynadın!" tezahüratı yaptı.

Bu tezahüratın ardından, "Formayı çıkarın, çıplak oynayın." sesleri Bernabeu'da yükseldi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , taraftar
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM