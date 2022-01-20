Galatasaray taraftarı kazan kaldırdı: Maçı izlemeyecekler

Hatayspor karşılaşmasında yaptığı hatalarla sarı-kırmızılı taraftarların hedefi olan Çipe'nin Torrent tarafından yeniden ilk 11'de oynatılacak olması ihtimali Galatasaray taraftarını kızdırdı.

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Kötü gidişe artık "Dur" demek isteyen sarı-kırmızılılarda zorlu maçın muhtemel 11'inde İsmail Çipe'nin olması taraftarları ayaklandırdı. GALATASARAY TARAFTARININ HEDEFİ HALİNE GELDİ Fernando Muslera'nın sakatlığından sonra kaleyi devralan ve yaptığı hatalarla gündeme gelen İsmail Çipe, son olarak Galatasaray'ın Hatayspor'a 4-2 yenildiği mücadelede başarısız formuyla dikkat çekmiş ve sarı-kırmızılı taraftarların hedefi haline gelmişti. FATİH ÖZTÜRK'ÜN KALEYE GEÇMESİNİ İSTEDİLER İsmail Çipe'nin kritik Kasımpaşa maçının muhtemel 11'inde de adının geçmesi sarı-kırmızılı taraftarları adeta sinirden çıldırttı. Sosyal medyada Domenec Torrent'e tepki gösteren taraftarlar Fatih Öztürk'ün kaleye geçmesi yönünde görüş belirtti.