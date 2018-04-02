Galatasaray taraftarı rekor kırdı ! 4 sezon sonra...

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Galatasaray’ın 27. hafta itibariyle 39 bin 441 taraftar ortalamasıyla son 4 sezonun rekorunu kırdığını açıkladı.



Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, Galatasaray Televizyonu’nda bir programının konuğu oldu. Spor kulüplerinin gelir kaynaklarından, Passolig hakkında yeniliklere kadar bilgiler veren Kazancı, son 4 sezonun seyirci sayıları ile ilgili önemli veriler paylaştı.



Ceyhun Kazancı, 3.7 milyon Passolig Kart arasında ilk sırada 705 bin ile Galatasaray’ın yer aldığını belirtirken, Galatasaray taraftarının son 4 yılın seyirci rekorunu kırdığını da ifade etti. Buna göre 27. hafta itibarıyla Galatasaray, 39 bin 441 taraftar ortalamasıyla son 4 sezonun rekorunu kırmış oldu. Ceyhun Kazancı, bu sezon bu sayının daha da yukarı çıkacağını beklediklerini sözlerine ekledi.



Hatırlanacağı üzere 2014-2015’te en fazla seyirci ortalaması 21 bin ile Galatasaray’da, 2015-2016’da 24 bin 900 ile Fenerbahçe’de, 2016-2017’de ise 30 bin 446 ile Beşiktaş’taydı.

Ceyhun Kazancı, aynı zamanda Fatih Terim’in Galatasaray’a imza attığı 21 Aralık 2017 gecesi, Göztepe maçı için 10 bin civarında bilet satıldığını ve bunun da son dönemin önemli sayılarından olduğunu paylaştı.