Galatasaray taraftarını çıldırtan video: Icardi ve Torreira çarpışan arabalara bindi
Galatasaray'ın yeni transferleri Icardi ve Torreira'nın paylaştığı video taraftar tarafından tepkiyle karşılandı.
Galatasaray'ın yeni transferleri parkta eğlenirken görüntülendi. Sarı-kırmızılılarda sezonun flaş transferleri olan Torreira ve Icardi, arkadaşlarıyla birlikte çarpışan arabaya bindi.
TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Icardi'nin henüz gol atamaması ve Torreira'nın performansının düşük olmasından kaynaklı bu videonun paylaşılması büyük tepki topladı. Arkadaşlarıyla normal bir şekilde eğlenen ikilinin o anları kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
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