  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. Galatasaray taraftarını çıldırtan video: Icardi ve Torreira çarpışan arabalara bindi

Galatasaray taraftarını çıldırtan video: Icardi ve Torreira çarpışan arabalara bindi

Galatasaray taraftarını çıldırtan video: Icardi ve Torreira çarpışan arabalara bindi
Güncelleme:

Galatasaray'ın yeni transferleri Icardi ve Torreira'nın paylaştığı video taraftar tarafından tepkiyle karşılandı.

Galatasaray'ın yeni transferleri parkta eğlenirken görüntülendi. Sarı-kırmızılılarda sezonun flaş transferleri olan Torreira ve Icardi, arkadaşlarıyla birlikte çarpışan arabaya bindi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Icardi'nin henüz gol atamaması ve Torreira'nın performansının düşük olmasından kaynaklı bu videonun paylaşılması büyük tepki topladı. Arkadaşlarıyla normal bir şekilde eğlenen ikilinin o anları kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler Galatasaray galatasaray icardi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kapadokya'da balon kazası: 2 ölü, 3 yaralı
İkinci el araçta yeni adres! 100 bin liranın altında bile var: Gümrükten nasıl araba alınır?
Survivor Turabi'den olay yorum: ''Burada kimse bakire ölmez...''
57 yaşındaki adam hayat kadınına servet yedirdi: Cinsel içerikli video detayı Esra Erol'u çıldırttı
Yüzde 80 daha ölümcül: Koronavirüsün yeni bir varyantını ürettiler!
Çarşaflı kadınlara ''Gerici misiniz?'' diyen kadına 4 ay 15 gün hapis
EYT'liler ne kadar tazminat alacak? İşte çalışma süresine göre kıdem tazminatı hesaplaması
CHP, sosyal medya düzenlemesinin 29. maddesinin iptali için harekete geçti
AK Parti'den tütün ve tütün mamulleri ile ilgili yasa teklifi
Reyting yarışı kızıştı: İşte haftanın en çok izlenen dizileri