Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi belli oldu

Galatasaray - Trabzonspor maçının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

Süper Lig'in 23. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Lig lideri Galatasaray, geçtiğimiz yılın şampiyonu Trabzonspor'u Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde ağırlayacak.

Haftanın en kritik maçlarından birine sahne olacak bu randevu öncesinde VAR hakemi açıklandı.

Alper Ulusoy görev alacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre; Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının VAR hakemi Alper Ulusoy oldu.

İkinci kez VAR hakemi olacak

Süper Lig'in 4. haftasında oynanan ve 0-0 ile sonuçlanan Trabzonspor-Galatasaray maçının VAR hakemi yine Alper Ulusoy olmuştu. Ulusoy, böylelikle bu sezon ikinci kez bu dev maçın VAR hakemi olarak görev alacak.