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  4. Galatasaray transferi bitirdi: İşte sarı-kırmızılıların yeni sol beki

Galatasaray transferi bitirdi: İşte sarı-kırmızılıların yeni sol beki

Galatasaray transferi bitirdi: İşte sarı-kırmızılıların yeni sol beki

Yeni sezonda kafrosunu güçlendirmeye çalışan Galatasaray Makedon oyuncu Ezgjan Alioski ile her konuda anlaşma sağladı.

Galatasaray'da yeni transfer gelişmesi yaşandı.

Galatasaray'da yeni sol bek oyuncusu belli oldu.

Makedon oyuncu Ezgjan Alioski ile her konuda anlaşma sağladı.

Galatasaray daha önce sol bek için Kurzawa ile de görüşmüştü.

Etiketler Galatasaray galatasaray yeni sol bek transfer
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