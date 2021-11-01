Galatasaray üç isimle sözleşme uzattığını açıkladı

Galatasaray, iç transferde Taylan Antalyalı, Christian Luyindama ve İsmail Çipe ile yeni sözleşme imzaladı.

Galatasaray Taylan Antalyalı ile 4 yıllık, Christian Luyindama ile 2 yıllık, İsmail Çipe ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

İç transfer kapsamında çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılılar, tam üç oyuncusuyla anlaşmaya vardı.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, milli futbolcu Taylan Antalyalı ile 4 yıllık sözleşme uzatıldığı açıklandı.

Galatasaray, Kongolu savunmacı Christian Luyindama ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı kırmızılılardan yapılan son açıklamada ise kaleci İsmail Çipe ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2019 yılında bedelsiz olarak Erzurumspor'dan Galatasaray'a transfer olan Taylan, toplam 76 maçta forma giyerken 2 gol atıp 8 asist yaptı.

Standard Liege'den 2019 senesinde 5 milyon avro bonservis ücretiyle transfer edilen Luyindama ise 75 maçta 5 gol, 3 asistlik katkı yaptı.

TAYLAN: ÇOCUKLUK HAYALİM

Taylan Antalyalı: "Galatasaray benim çocukluk hayalimdi. İlk günkü heyecanı yaşıyorum. Çok önemli başarılara imza atmak istiyorum. Onun için buradayım. Takıma, camiada katkıda bulunmak istiyorum."

LUYINDAMA: GÜVENDİKLERİ İÇİN MUTLUYUM

Christian Luyindama: "Galatasaray ile yeni sözleşme imzaladığım için çok mutluyum. Bana güvendikleri için mutluyum. Bu beni daha da motive edecek. Galatasaray için elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

İSMAİL ÇİPE: HİZMETLERİM DEVAM EDECEK

İsmail Çipe: "Galatasaray'a 11 yıl önce geldim. İnşallah bundan sonraki süreçte Galatasaray'a hizmet edeceğim."